SOCCAVO – I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, durante un controllo in Via Marco Aurelio, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 400 munizioni e un fucile a pompa calibro 12 provento di furto. Una parte delle munizioni era nascosta in una valigia, sotto un piccolo capanno di legno su strada, la restante in un sottoscala del civico 236.

IL SEQUESTRO – L’elenco è fitto: 34 munizioni cal. 44, 66 cal. 38, 108 cal. 380, 56 munizioni cal. 7,62, 112 i cal. 357, 11 cal. 7,65, 26 cal. 30 luger, 8 proiettili cal. 9 mm e 23 cal. 12. Il fucile, invece, è stato rinvenuto in un vano per contatori del gas. Si tratta di un Franchi mod. LAW12 cal. 12, carico e perfettamente funzionante, risultato oggetto di furto consumato nel 2003 a San Giuseppe Vesuviano. E ancora 2 confezioni da 500 grammi di polvere da sparo e materiale per il taglio della droga. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione.