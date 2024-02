Posti barca, gli operatori nautici annunciano ricorso contro il Comune di Bacoli

BACOLI – Carenza dei posti barca, AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica) e Confindustria viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda per affrontare l’annoso problema. Nei giorni scorsi è stato siglato anche un accordo tra le due associazioni per sostenere la filiera nautica. Al momento su 10 richieste solo 6 possono essere soddisfatte. Si registra, infatti, il 40 per cento di posti barca in meno. Gennaro Amato, leader di AFINA, nel corso della riunione con l’Unione Industriali, ha anche annunciato che l’associazione “farà ricorso al Tar contro la decisione del Comune di Bacoli di vietare il carico e scarico dai camion delle imbarcazioni nel porto flegreo che rischia di mettere in ginocchio il settore della nautica”.