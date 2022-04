QUARTO – «Abbiamo ultimato questa mattina, nei termini previsti dal bando, l’invio di 4 progetti candidandoli ai finanziamenti con i fondi PNRR per complessivi 3,5 milioni di euro – dice il sindaco Antonio Sabino – La grande soddisfazione è che si tratta di 19 beni acquisiti al nostro patrimonio e, in meno di un anno, già tutti assegnati con bando pubblico a cooperative sociali, associazioni, ordini professionali, scuole e parrocchie. Altri 14 beni sono stati assegnati all’Asl e candidati al finanziamenti PNRR per farne centri medici territoriali e Case pubbliche di comunità. Abbiamo creato una rete sociale che spazia dal centro antiviolenza e tutela delle donne maltrattate, alla casa delle associazioni in ricordo di Giancarlo Siani; dall’Albergo Diverso per diversamente abili alle case di legalità per contrastare l’emergenza abitativa e aiutare anche i richiedenti asilo secondo il diritto internazionale, per 6 abitazioni in via Cortese. Ora, con i fondi PNRR, contiamo di rendere queste strutture ancora più moderne e funzionali. Il 20 maggio faremo una grande iniziativa pubblica anche con l’ordine dei giornalisti a Casa Mehari».

I BENI ASSEGNATI – Di seguito l’elenco dei beni già assegnati: tutti i beni oggetto della confisca Perrone (n. 07 immobili siti in via Campana n. 45) sono stati assegnati trasformati in una struttura che oggi ospita la sede di un centro diurno e notturno per persone con diversa abilità: il centro denominato “Albergo Diverso”. Ora abbiamo inviato un progetto per richiedere fondi PNRR per “Albergo Sociale Diverso 2.0”; i beni oggetto della confisca “Imbriani” (n. 03 immobili siti in via Nicotera n. 3), sono stati messi a bando pubblico e assegnati in concessione per 10 ad un’ATI composta da associazioni no-profit e cooperative sociali del territorio, con la partnership di alcuni ordini professionali come quello dei Giornalisti, per creare «Mehari-Casa della Legalità e delle Associazioni di Quarto»: l’avvio delle attività è previsto per maggio 2022; i beni oggetto della confisca Cerrone (n. 03 immobili siti in via Cupa Monteleone) sono stati messi a bando pubblico e assegnati ad una ATS composta da associazioni no-profit e cooperative sociali per creare «Casa del Sole: Quartiere per l’inclusione sociale»: l’avvio delle attività è previsto per settembre 2022; con delibera di Giunta comunale n. 86 del 14/10/2021 sono stati, poi, messi a disposizione n. 14 immobili (ville, terreni, capannoni e alloggi) confiscati in via Marmolito n. 136 a favore dell’Asl Napoli 2 Nord per destinarli alla candidatura al finanziamento del PNRR 2021/2026 nell’ambito del Programma Missione 6 “Salute” per la realizzazione di una Casa ospedaliera di Comunità. Per quanto riguarda gli alloggi, attualmente sono stati assegnati in locazione complessivamente n. 15 alloggi, così suddivisi: 5 alloggi in via Campana (confisca Imbriani), 1 alloggio in via Cortese n. 9 (confisca Perrotta), 7 alloggi in via Cortese n. 11 (confisca Perrotta), 1 alloggio in via Galdiero n. 2 (confisca Imbriani), 1 alloggio in via Capitelli n. 4-traversa via Pozzillo (confisca Imbriani). In altri 6 alloggi in via Cortese saranno avviati i lavori candidati con i fondi PNRR per il progetto «Case della Legalità».