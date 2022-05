LICOLA – Tutto esaurito al “Sangrero” di Licola per la serata dedicata a Vasco Rossi. Venerdì scorso Plato e i “Credi Davvero” hanno fatto registrare il sold out al pub spagnolo di via S. Nullo dove in centinaia hanno cantato e ballato con le canzoni del Blasco. Lungo il repertorio offerto da Plato al secolo Stellario Ruggiero, da “Rewind” a “E…”, da “Buoni o Cattivi” passando per “Canzone”, “Ormai è tardi” e “Fegato spappolato”. Oltre 20 brani che hanno mandato in visibilio gli spettatori per tutta la serata. Dopo l’esibizione Stellario è partito alla volta di Castellaneta Marina per incontrare il vero Vasco Rossi impegnato nelle prove per il concerto del 7 giugno a Napoli.

