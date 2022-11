Pistola carica nascosta in una casa a Brusciano, arrestati due uomini di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Un pedinamento di oltre 40 chilometri. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno seguito Luca Carannante, 28enne, e Danilo Maiorano, 23enne, da Monte di Procida a Brusciano, dove poi li hanno arrestati. I due giovani, entrambi montesi, sono accusati di detenzione illecita di arma clandestina. L’operazione è scattata nella serata di ieri: i militari hanno notato i due in via Cappella, nel paese flegreo, mentre erano a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata a noleggio, e hanno deciso di seguirli. Un servizio di pedinamento lungo e complicato che è terminato in un’abitazione di Brusciano. Qui è scattata la perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola glock calibro 9×19 con matricola abrasa e 17 colpi nel caricatore. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati anche una scatola con all’interno 22 proiettili, un foglio riportante cifre e nomi verosimilmente riconducibile a una contabilità per lo spaccio di stupefacenti e 4.750 euro in contanti. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti una pistola Bernardelli cal. 9 con matricola abrasa completa di caricatore, ma senza colpi. L’arma era nascosta nel vano sotto la scala di accesso dell’appartamento perquisito.