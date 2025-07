Picchia e sevizia la madre: 52enne arrestato a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Un 52enne è finito in manette dopo aver picchiato per l’ennesima volta l’anziana madre. E’ successo a Monte di Procida, dove i carabinieri della locale stazione hanno bloccato, con non poche difficoltà, l’uomo al culmine delle violenze. La vittima, di 75 anni, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito dai militari il 52enne, poco prima della loro irruzione in un appartamento del piccolo comune flegreo, aveva aggredito violentemente la propria madre in quello è stato accertato essere solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di maltrattamenti e violenze che la donna subiva da tempo. I carabinieri, inoltre, hanno ricostruito e documentato le violenze fisiche e psicologiche patite dall’anziana donna. Per il 52enne è scattato l’arresto e il trasferimento nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.