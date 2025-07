Lucia Pappalardo nominata nuova direttrice dell’Osservatorio Vesuviano

POZZUOLI – Lucia Pappalardo è la nuova direttrice dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli (INGV – OV). Pappalardo, 59 anni, napoletana, è sarà alla guida dell’istituto per il prossimo triennio 2025-’28. Sostituisce il direttore uscente Mauro Di Vito, ormai prossimo alla pensione, che tornerà a dedicarsi alla ricerca. “Siamo certi che la Dott.ssa Pappalardo, con la sua esperienza e professionalità, proseguirà lungo la linea tracciata dal suo predecessore, continuando a garantire una collaborazione attenta e costante tra l’Osservatorio e il territorio, in un momento in cui la vigilanza scientifica e la trasparenza dell’informazione restano elementi essenziali. Auguri di buon lavoro alla nuova direttrice, con la certezza che Pozzuoli potrà contare sullo stesso impegno e sulla stessa vicinanza che hanno sempre contraddistinto l’operato dell’Osservatorio Vesuviano” ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha ringraziato l’uscente Di Vito “per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo scientifico e umano che ha dato durante una fase particolarmente complessa della nostra città, segnata dagli effetti del bradisismo. La sua competenza e disponibilità hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e per le istituzioni locali.”