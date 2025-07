QUARTO/ Attivate le nuove 17 linee E-Distribuzione della cabina primaria al servizio di 20mila utenze

QUARTO – Sono state attivate a Quarto tutte le nuove 17 linee E-Distribuzione della cabina primaria al servizio di 20mila utenze. L’investimento da 25 milione di euro ha portato alla realizzazione di 48 chilometri di nuovi cavi interrati in media tensione. “Come avevamo chiesto nel corso della riunione di 10 giorni fa, – fa sapere il sindaco Antonio Sabino – sono stati rispettati da E-Distribuzione i tempi previsti e sono entrate regolarmente in esercizio tutte le nuove linee elettriche collegate alla cabina primaria di via Seitolla. D’ora in poi il nostro territorio, i nostri concittadini e le imprese del territorio saranno più tutelati e resilienti contro le ondate di calore. Si tratta di un intervento strategico da 25 milioni di euro, atteso nella nostra città da mezzo secolo e frutto di un lavoro lungo e complesso portato avanti in stretta sinergia tra l’Amministrazione comunale ed E-Distribuzione, con riunioni istituzionali e un serio e continuo confronto che negli ultimi tre anni abbiamo avuto con la società. La serietà mostrata dall’Amministrazione comunale è stata ripagata, dando la risposta concreta ai bisogni dei nostri concittadini più fragili. Così si tutelano le cittadine e i cittadini tutti.”

GLI INTERVENTI – “Oggi possiamo finalmente dire che l’infrastruttura elettrica della nostra città è entrata in una nuova fase, anzi in una nuova era. Tutte le 17 nuove linee previste sono ora operative e garantiscono una distribuzione dell’energia più efficiente e moderna per oltre 20mila utenze di Quarto. È un passo decisivo che ci consente di costruire una città più resiliente. “Questi lavori – conclude Sabino – non solo modernizzano la nostra rete, ma ci mettono in condizione di affrontare con maggiore prontezza e sicurezza le sempre più frequenti ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi che colpiscono il territorio. È una svolta epocale per la qualità della vita dei nostri cittadini, soprattutto per le fasce più fragili che più hanno sofferto i disagi in passato. Continuiamo a lavorare ogni giorno per rendere Quarto una città all’altezza delle sfide. Questa infrastruttura rappresenta una conquista importante per la nostra comunità, che oggi può guardare al futuro con maggiore fiducia.”