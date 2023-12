Paura a Quarto: auto si ribalta nei pressi del centro commerciale “Quarto Nuovo” – LE FOTO

QUARTO – Incidente questa sera in via Masullo a Quarto dove un’auto si è ribaltata. Illesi il conducente e i passeggeri. Per motivi ancora in fase di accertamento l’utilitaria ha perso il controllo e si è ribaltata. Paura tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria lungo la strada che conduce al Centro Commerciale “Quarto Nuovo”, provocando code e rallentamenti.

LE FOTO