Paura a Licola: cane aggredisce bimbo di 5 anni e gli squarcia un polpaccio

LICOLA – Attimi di paura ieri pomeriggio a Licola, in via Vicinale Massariola, dove un cane razza “American Bully”, ha aggredito un bambino di 5 anni che stava passeggiando insieme alla nonna e al fratellino di un anno. L’animale, che era uscito dal giardino di una villetta, ha morso più volte il piccolo a un polpaccio. Solo le urla della nonna e le richieste d’aiuto hanno evitato il peggio. L’animale è stato poi bloccato dal padrone mentre il bambino ferito è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove attualmente è ricoverato per uno squarcio provocato al polpaccio. Per il piccolo, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte, i medici hanno emesso una prognosi di venti giorni per “ferita lacero contusa con parziale perdita di sostanza in regione destra”.

LA DENUNCIA – Secondo quanto denunciato dal padre del bambino, Gaetano Di Pietro, il cane già lo scorso giugno aveva azzannato una bambina di due anni, ferendola alla stessa maniera del figlio. L’uomo nella giornata di oggi ha sporto denuncia presso i carabinieri «E’ assurdo che un cane così pericoloso possa continuare a fare danni – racconta Di Pietro – mio figlio poteva essere ammazzato così come poteva essere ammazzata quella bambina a giugno ma nessuno fa niente. L’unica cosa che è stata fatta finora è stata quella di intimare al padrone del cane di addestrarlo. Abbiamo visto come, appena si apre il cancello della sua villetta l’animale dà addosso ai bambini. La cosa che mi lascia sconcertato è che nessuno fa niente e che un bambino di cinque anni si trovi in ospedale con un polpaccio mangiato e pieno di terrore».