La polizia penitenziaria trova un altro cellulare nel carcere minorile di Nisida

NISIDA – Nel pomeriggio di ieri il personale di polizia penitenziaria è riuscito ad individuare un detenuto, già isolato per il rinvenimento di un altro telefono cellulare appena pochi giorni fa, intento ad utilizzare un micro cellulare, e a sequestrare l’apparecchio elettronico. A darne notizia è il Coordinatore Regionale SAPPE Minori per la Campania Federico Costigliola. «Ciò che desta non poche perplessità e che deve necessariamente far mettere in discussione l’operato del Direttore e del Comandante di Reparto – si legge in una nota – è il fatto che allo stesso detenuto individuato questo pomeriggio, nel corso della perquisizione ordinaria effettuata durante la sveglia mattutina dell’utenza detenuta effettuata appena quattro giorni fa, gli era stato sequestrato un altro telefono cellulare, con conseguente collocazione del detenuto in cella singola». Per Costigliola arrivato il momento che Direttore e Comandante di Reparto dell’IPM di Nisida inizino a pensare innanzitutto all’ordine e alla sicurezza dell’Istituto, messa più volte in discussione negli ultimi mesi, e a valorizzare l’ottimo operato del personale in servizio.