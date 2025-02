Padre e figlio 16enne smontano auto rubata: scoperti dai carabinieri

QUALIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per riciclaggio il 44enne Antonio Frediani, di Casoria e già noto alle forze dell’ordine. Denunciato per lo stesso reato anche il figlio 16enne dell’uomo. Denunciato per favoreggiamento, invece, un 56enne di Giugliano. I carabinieri hanno effettuato il blitz in un piazzale recintato a via Circumvallazione e hanno sorpreso padre e figlio mentre stavano tagliando con un flex parti di una Renault Captur da poco rubata. I due hanno visto i militari e hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati. I militari hanno analizzato lo smartphone del 16enne e hanno accertato che il 56enne Giuglianese stesse aspettando poco distante. L’uomo aveva avvertito i 2 dell’arrivo dei Carabinieri e per questo motivo è stato denunciato. Nel piazzale sono stati rinvenuti e sequestrati parti di veicoli già smontati, numerosi attrezzi e due inibitori di segnale Gps. L’area e tutto ciò che era al suo interno è stata sequestrata dai carabinieri. L’arrestato è in carcere.