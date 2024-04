Pacco alimentare per 1000 famiglie di Pozzuoli: approvata la graduatoria dei beneficiari

POZZUOLI – Approvata la graduatoria degli aventi diritto al beneficio “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Si tratta della distribuzione del pacco alimentare ad indigenti attraverso il Banco Alimentare della Campania. Sono 1000 le famiglie che saranno sostenute dal Comune di Pozzuoli per i generi alimentari di prima necessità nel corso del 2024. «Un aiuto che non risolve di certo i problemi dei concittadini più fragili, ma che è un piccolo sollievo per la vita quotidiana», fanno sapere dall’Ente di via Tito Livio.

LA CONSEGNA – La consegna, per il mese di aprile, avverrà con le seguenti modalità: per i beneficiari residenti nelle zone di Monterusciello e Licola sarà effettuata presso gli uffici della Protezione Civile, in via Elio Vittorini, n.1, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 secondo il seguente calendario: il 16 aprile per i cognomi dalla A alla D; il 17 aprile per i cognomi dalla E alla P; il 18 aprile per i cognomi dalla Q alla Z. Per la zona di Arco Felice, la distribuzione sarà affidata all’associazione Aisa, che procederà alla consegna secondo il seguente calendario: il 10 aprile dalle ore 9:30 alle 17.00; l’11 aprile dalle ore 9.30 alle 17.00; il 12 aprile dalle ore 9.30 alle 13.00; il 16 aprile dalle ore 9.30 alle 13.00 e il 17 aprile dalle ore 9.30 alle 13.00.