CAMPI FLEGREI/ In arrivo lo sciopero generale dei trasporti, disagi per i pendolari

POZZUOLI – Trasporti, in arrivo lo sciopero nazionale di 4 ore indetto da CGIL e UIL per la giornata dell’11 aprile 2024. Zero morti sul lavoro, giusta riforma fiscale e nuovo modello sociale di fare impresa: queste le motivazioni per cui gli addetti ai lavori incroceranno le braccia. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Un disagio che coinvolge anche le linee flegree e che si aggiunge allo stop della circolazione ferroviaria sulla linea Cumana tra le stazione di Fuorigrotta e Torregaveta fino al 21 aprile. Per consentire l’esecuzione dei lavori per la messa in servizio del nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice, infatti, da domani sarà sospesa la circolazione ferroviaria e sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus da Fuorigrotta a Torregaveta e tra le stazioni di Bagnoli e Pozzuoli.

PARTENZE GARANTITE PRIMA E DOPO LO SCIOPERO – Di seguito le ultime partenze garantite prima dello sciopero: da Montesanto per Fuorigrotta: 08:41; da Fuorigrotta per Montesanto: 09:28 ;da Montesanto per Licola: 08:48; da Licola per Montesanto: 08:44. Di seguito le prime partenze garantite dopo lo sciopero: da Montesanto per Fuorigrotta: 13:01: da Montesanto per Licola: 13:12; da Fuorigrotta per Montesanto: 13:48 e da Licola per Montesanto: 13:08.