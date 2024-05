Ospedale di Pozzuoli, si torna ai ricoveri ordinari

POZZUOLI – All’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli si torna alla normalità. Garantiti nuovamente i ricoveri ordinari dopo lo stop avviato nei giorni scorsi per alleggerire la struttura della sua attività. Un provvedimento maturato in seguito alle forti scosse di terremoto. Oltre al blocco dei ricoveri ordinari e programmati la scorsa settimana sono state avviate anche le dimissioni nei reparti, sempre dei letti ordinari. Intanto sono state allestite tende nello spazio antistante la postazione del 118 e l’Asl Napoli 2 Nord, in coordinamento con la Asl Napoli 1, ha realizzato un Piano bradisismo, deliberato poi dalla Regione Campania.