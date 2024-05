Il ministro Sangiuliano a Bacoli: oggi incontrerà il candidato sindaco Ermanno Schiano

BACOLI – Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà oggi in visita a Bacoli. Alle 15 l’esponente del governo Meloni incontrerà a Marina Grande il candidato sindaco Ermanno Schiano. Nell’occasione sarà presentata anche la lista di Fratelli d’Italia, capeggiata da Nello Savoia pronto a scendere nuovamente in campo alle prossime amministrative di giugno. Il ministro Sangiuliano, che farà la prima tappa in uno dei borghi più caratteristici di Bacoli, sarà poi accompagnato tra le bellezze del territorio. Schiano è alla guida della coalizione “Con Ermanno…” composta da Italia Viva, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Il Pappice, Insieme per Bacoli e Prima Bacoli.