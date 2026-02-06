Orrore a Bacoli: cane legato, picchiato e ridotto in fin di vita

BACOLI – Un racconto dell’orrore che arriva da Bacoli, dove la crudeltà umana ha raggiunto vette inimmaginabili. Qui un cane è stato trovato legato e picchiato con una violenza tale da ridurlo in fin di vita. L’animale, una vittima innocente di una ferocia ingiustificata, presenta ferite gravissime provocate da percosse sistematiche. Secondo le denunce inviate al deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, l’episodio sarebbe avvenuto in zona via Fusaro, in un’area situata di fronte a una pompa di benzina. Ma l’allarme non riguarda solo il cane massacrato: nella stessa zona sarebbero detenuti altri esemplari, presumibilmente in condizioni di estremo pericolo e sottoposti a maltrattamenti continui. “Siamo di fronte a un atto di una crudeltà senza precedenti. Chi infierisce in questo modo su un’anima pura, legandola per picchiarla quasi a morte, è un individuo socialmente pericoloso che deve essere fermato immediatamente,” dichiara Borrelli. “Abbiamo già allertato le forze dell’ordine, le associazioni, il comune e i servizi veterinari dell’ASL competente affinché intervengano ad horas per trarre in salvo gli altri cani presenti sul sito e identificare i responsabili di questo scempio.” “Chiediamo che la Procura proceda con la massima severità. Non permetteremo che questa vicenda cada nel silenzio. La vita di questi animali è appesa a un filo e ogni minuto è prezioso per evitare che altre ‘anime pure’ subiscano lo stesso atroce destino. Chi sa parli, aiutateci a inchiodare questi barbari alle loro responsabilità.”