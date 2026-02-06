A Bacoli nel giorno del ricordo le commemorazioni dei martiri delle Foibe e di Giovanni Palatucci

BACOLI – La città di Bacoli celebra il Giorno del Ricordo e rende omaggio a una delle figure simbolo della memoria civile italiana con due momenti commemorativi in programma martedì 10 febbraio 2026, promossi dal Comune di Bacoli in collaborazione con istituzioni e associazioni. Il primo appuntamento è fissato per le ore 11:30 presso il Parco Borbonico del Fusaro, dove il Comune di Bacoli e la Questura di Napoli invitano la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa in ricordo del Questore di Fiume Giovanni Palatucci, morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945. Un momento di riflessione dedicato a una figura che ha incarnato i valori del coraggio, della legalità e della solidarietà umana. L’iniziativa vedrà la partecipazione anche gli alunni dell’I.C. “Plinio il Vecchio-Gramsci”. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, la commemorazione proseguirà a Miseno, presso Piazza Martiri delle Foibe (nei pressi della Chiesa di San Sossio). Il Comune di Bacoli e il Coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani deporranno un cuscino di fiori in memoria delle vittime del massacro delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata. La piazza, intitolata e inaugurata nel 2022, rappresenta un luogo simbolico di memoria e impegno civile, affinché una pagina dolorosa della storia nazionale non venga dimenticata. Con queste iniziative, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella tutela della memoria storica, promuovendo la partecipazione della cittadinanza a momenti di riflessione collettiva sui valori della democrazia, della dignità umana e della pace.