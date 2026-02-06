POZZUOLI/ Furto con spaccata alla tabaccheria Lucrino: rubati 20mila euro di “gratta e vinci”

POZZUOLI – Furto con spaccata nella notte alla tabaccheria Lucrino dove i ladri hanno portato via pacchi di “gratta e vinci” dal valore complessivo di 20mila euro. Il colpo è stato messo a segno da almeno tre malviventi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso mentre scassinavano la serranda d’ingresso dell’attività commerciale che sorge al civico 496 di via Miliscola, nei pressi della rotonda Cavani”. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli. La tabaccheria è stata colpita qualche ora dopo la consegna del carico di gratta e vinci, giunto nel locale prima della chiusura serale.