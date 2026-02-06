Close
In Evidenza Pozzuoli

POZZUOLI/ Atto vandalico al Ser.D. nel Rione Toiano: danneggiati gli uffici

POZZUOLI/ Atto vandalico al Ser.D. nel Rione Toiano: danneggiati gli uffici
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato6 Febbraio 2026

POZZUOLI – Danneggiata la sede del Ser.D. dell’Asl Napoli 2 Nord, al Rione Toiano di Pozzuoli. Il centro di riferimento per le dipendenze patologiche la scorsa notte è stato oggetto di un’intrusione che ha provocato diversi danni materiali. L’atto ha interessato in via principale l’ufficio della direzione e alcuni locali amministrativi, messi a soqquadro. Nessun danno invece alle attrezzature sanitarie e ai presidi medici. La struttura resta regolarmente aperta al pubblico e le attività di terapia, riabilitazione e assistenza procedono regolarmente, senza alcun impatto sul percorso di cura degli assistiti. Sull’episodio indagano le autorità competenti, con le quali l’Asl Napoli 2 Nord sta collaborando attivamente.

LA DENUNCIA – “Siamo amareggiati per quanto accaduto”, ha sottolineato il direttore generale Monica Vanni, “colpire un luogo di cura significa colpire la comunità stessa”. “Tuttavia – ha proseguito – , la risposta più importante è che il servizio non ha subito interruzioni: la cura e l’assistenza ai nostri pazienti restano la nostra priorità assoluta e sono proseguite normalmente. Voglio esprimere il mio sostegno al Direttore del Ser.D. e a tutto il personale. La loro dedizione, anche di fronte a simili episodi, è il segno della solidità della nostra azienda. Siamo pienamente al fianco delle Forze dell’Ordine per fare chiarezza su quanto accaduto, certi che la serenità dei nostri uffici sarà presto ripristinata”.

Articolo precedente

Articolo successivo