POZZUOLI/ Atto vandalico al Ser.D. nel Rione Toiano: danneggiati gli uffici

POZZUOLI – Danneggiata la sede del Ser.D. dell’Asl Napoli 2 Nord, al Rione Toiano di Pozzuoli. Il centro di riferimento per le dipendenze patologiche la scorsa notte è stato oggetto di un’intrusione che ha provocato diversi danni materiali. L’atto ha interessato in via principale l’ufficio della direzione e alcuni locali amministrativi, messi a soqquadro. Nessun danno invece alle attrezzature sanitarie e ai presidi medici. La struttura resta regolarmente aperta al pubblico e le attività di terapia, riabilitazione e assistenza procedono regolarmente, senza alcun impatto sul percorso di cura degli assistiti. Sull’episodio indagano le autorità competenti, con le quali l’Asl Napoli 2 Nord sta collaborando attivamente.

LA DENUNCIA – “Siamo amareggiati per quanto accaduto”, ha sottolineato il direttore generale Monica Vanni, “colpire un luogo di cura significa colpire la comunità stessa”. “Tuttavia – ha proseguito – , la risposta più importante è che il servizio non ha subito interruzioni: la cura e l’assistenza ai nostri pazienti restano la nostra priorità assoluta e sono proseguite normalmente. Voglio esprimere il mio sostegno al Direttore del Ser.D. e a tutto il personale. La loro dedizione, anche di fronte a simili episodi, è il segno della solidità della nostra azienda. Siamo pienamente al fianco delle Forze dell’Ordine per fare chiarezza su quanto accaduto, certi che la serenità dei nostri uffici sarà presto ripristinata”.