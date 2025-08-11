Ormeggi abusivi nel porto di Pozzuoli: sgomberate e sequestrate 10 barche

POZZUOLI – Si sono da poco concluse le attività di polizia marittima presso il porto di Pozzuoli. Le operazioni hanno riguardato un tratto di area portuale di Pozzuoli, abusivamente occupata da natanti da diporto, indebitamente ormeggiati presso un’area adibita all’ormeggio di unità da pesca e imbarcazioni dei servizi tecnico-nautici portuali. L’attività, condotta dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Pozzuoli, ha permesso di liberare larghe porzioni di banchina, altrimenti non accessibili alle unità sopracitate, con il sequestro amministrativo e il conseguente sgombero di 10 natanti da diporto, oggetto di altrettante sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme regolamentari sull’utilizzo delle aree portuali. Le attività sono state condotte anche con l’ausilio della Motovedetta di polizia marittima CP 573, che nell’ambito delle operazioni sopra descritte, ha provveduto a sequestrare e rimuovere una rete abusivamente apposta all’interno del bacino portuale, costituente un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.