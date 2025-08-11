POZZUOLI/ «Liquami in strada quando tirano lo scarico»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, sono un residente di via Montenuovo Licola Patria di Arco Felice. Volevo segnalare che da tempo c’è un guasto in una abitazione della Curia di Pozzuoli. Praticamente gli inquilini quando tirano lo scarico i liquami escono per strada. Abbiamo più volte segnalato alla Curia ma nessuno ha fatto niente. E’ una situazione indecente per noi che ci abitiamo e per chi si trova a passare lungo la strada». (Mario T.)