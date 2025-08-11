Presidi delle forze dell’ordine: a Pozzuoli spiagge libere off-limits nella notte di San Lorenzo – LE FOTO

POZZUOLI – Una massiccia e imponente presenza di forze dell’ordine ha impedito ieri l’invasione delle spiagge libere a Pozzuoli in occasione della notte di San Lorenzo. Fino a tarda ora Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno presidiato tutti gli accessi agli arenili, in particolare a Lucrino, Arco Felice e alle “Monachelle” scongiurando pericoli per i giovanissimi. L’operazione – coordinata dal commissariato di Pozzuoli diretto dal vicequestore Raffaele Esposito – mirava a far rispettare l’ordinanza sindacale che vietava l’accensione di fuochi sulle spiagge anche alla luce dei fatti avvenuti lo scorso anno, quando lungo gli arenili liberi si verificarono furti e risse. In totale 72 persone controllate mentre centinaia di giovani “armati” di legna e alcolici sono stati respinti.