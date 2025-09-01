Operazione “Movida sicura” della Polizia a Pozzuoli: fermati quattro ragazzini in moto senza casco – LE FOTO

POZZUOLI – Operazione “Movida sicura” in Largo Palazzine. Durante le attività – condotte dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli e dalla Polizia Municipale – sono state controllate 64 persone di cui 11 con precedenti penali e 29 veicoli. Elevate 15 sanzioni al codice della strada, in particolare a 4 motoveicoli condotti da minorenni privi di casco sottoposti a fermo per 60 giorni. Inoltre due moto sono state sequestrate per confisca per guida senza patente reiterata e i conducenti denunciati anche all Autorità Giudiziaria. Infine un giovane in auto con suoi coetanei stato fermato dopo essere entrato a forte velocità nella piazza, tentando di non farsi fermare, ma è stato raggiunto e sanzionato dai Falchi della Polizia.

