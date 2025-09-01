CALCIO/ Esordio amaro per la nuova Puteolana: sconfitta 5-0 dal Gladiator

AVERSA – Esordio amaro in campionato per la Puteolana 1902, soprattutto viste le premesse di una partita condotta da padrona per larghi tratti in casa del Gladiator, traslocato momentaneamente al “Bisceglia” di Aversa a causa dei lavori a Santa Maria Capua Vetere. La squadra granata non riesce a trovare il vantaggio ma impone il proprio gioco per 70 minuti, fino all’espulsione per doppio giallo di Pissinis, che porta ad un inspiegabile blackout, utile a rinvigorire i nerazzurri, che ne fanno 5 in un quarto d’ora rendendo il passivo oltremodo pesante. A fine partita, l’incoraggiamento di un centinaio di supporter puteolani, che hanno constatato il grande impegno, pur raccomandandosi di tenere alta la concentrazione anche nelle difficoltà. Ai ragazzi di mister Correale spetterà ora il compito di tenere fede alla richiesta nel prossimo match casalingo con il Real Grazzanise.

LA PARTITA – La Puteolana si presenta con grande determinazione di fronte ad una delle candidate per la vittoria finale e rende il primo tempo pressoché un monologo granata. Al 7′ Auriemma recupera alto un pallone al limite dell’area e prova a piazzarlo subito alla sinistra di Marino, ma sfiora il palo. Cinque minuti più tardi, Guidone sfonda a destra e appoggia in mezzo per il piazzato a botta sicura di Mancini, ma Manzo ribatte. Il vantaggio ospite non arriva nemmeno al 22′, quando La Pietra viene liberato in area da una bella combinazione e va al tiro deviato che, pur prendendo in controtempo Marino, viene salvato col piede dall’estremo difensore. La prima conclusione del Gladiator arriva solo nella ripresa, con una rovesciata di Mansour al 49′ spettacolare ma non efficace. L’attaccante del Gladiator risulta maggiormente incisivo al 70′, quando evita Pissinis e d’astuzia va a contatto con il difensore argentino che, già ammonito, viene espulso dal direttore di gara. L’episodio mostra l’altro volto del match, fino a quel momento impensabile: al 77′ lo stesso Mansour apre le marcature con un avvitamento in area dopo un cross dalla destra e due minuti dopo indirizza il match con la doppietta su assist di Giorgio. La Puteolana sparisce dal campo e subisce anche il 3-0 di Manzo da corner all’86’, il 4-0 da Liguori in diagonale all’88’ e il 5-0 da Giorgio all’ultimo minuto di recupero.

GLADIATOR 1924: Marino, Balzano, Argento, De Marco (68′ De Gregorio), Manzo, Picascia (46′ Campanella), Cestrone (59′ Liguori), Gatto, Orlando (54′ Romano), Bacio Terracino (70′ Giorgio), Mansour. A disposizione: De Crescenzo, Benevento, Umile, Calabrò. All. Platone.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Rasulo (73′ Vaccaro), Avolio (81′ Giuliani), Grieco, Pissinis, Gargiulo, Auriemma (68′ Sannino), Capuano A., Guidone, Mancini (71′ Guarino), La Pietra (65′ Minicone). A disposizione: Riccio, Iorio, Capuano C., Amato. All. Correale.

MARCATORI: 77′ e 79′ Mansour, 86′ Manzo, 88′ Liguori, 93′ Giorgio.

ARBITRO: Francesco Pirozzi di Frattamaggiore. Assistenti: Davide Del Prete e Ciro Miraglia (Frattamaggiore)

NOTE: Ammoniti Mansour (G) e Pissinis (P). Espulso Pissinis al 70 per doppia ammonizione. Recupero: 2′ 1°T, 3′ 2°T.