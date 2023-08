Omicidio-suicidio a Pozzuoli, domani l’autopsia sui corpi di marito e moglie

POZZUOLI – Sarà l’autopsia, disposta dal pubblico ministero, a mettere un punto fermo sulla dinamica della tragedia che si è consumata venerdì pomeriggio nel quartiere di Monterusciello, a Pozzuoli. L’esame sarà eseguito nella giornata di domani, presso il Centro di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli, sui corpi di Antonio Di Razza, 50 anni, e di sua moglie, Angela Gioiello, 39 anni. I due sono stati trovati senza vita in camera da letto, al primo piano di una palazzina popolare al lotto 8 di via Parini. Lui operaio metalmeccanico e conosciuto in città anche per lo storico locale di famiglia “Pizza e…”; lei casalinga e madre a tempo pieno dei tre figli di 16, 13 e 8 anni. Nessun biglietto, nessun messaggio per spiegare le ragioni del folle gesto.

LA TRAGEDIA – Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Di Razza – al culmine di una discussione con la moglie – ha impugnato una pistola revolver che deteneva illegalmente e ha esploso un colpo che ha colpito la 39enne al volto. Poi ha rivolto la canna ancora fumante della pistola verso di sé, centrando la tempia. Il figlio più grande, che si trovava nella sua camera a letto per aver subito un incidente stradale, ha sentito gli spari e ha chiesto aiuto ai vicini. Vano l’intervento dei sanitari del 118: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare la morte della coppia di coniugi. Un omicidio-suicidio con pochi dubbi. Un ennesimo femminicidio tra le mura di casa che lascia tre minorenni orfani. I funerali si svolgeranno in luoghi e momenti diversi così come hanno deciso i familiari. Le indagini dei carabinieri proseguono, intanto, anche per chiarire la provenienza della pistola. Domani, attraverso l’autopsia, il medico legale potrà fare maggiore chiarezza sui tempi e sulla modalità dei decessi.