MONTE DI PROCIDA/ Canto e divertimento: gli appuntamenti estivi della Corale Flegrea

MONTE DI PROCIDA – La Corale Flegrea, associazione senza scopo di lucro, nasce più di 20 anni fa come coro lirico, grazie alle felice intuizione del compianto maestro Michele Mazzella che con passione si dedicò alla formazione di un coro della cittadina di Monte di Procida. Nel corso degli anni, in seguito a molteplici vicissitudini, si sono avvicendati coristi e maestri e a volte il coro ha rischiato di vacillare. Ma il nucleo fondante della corale ha tenuto sempre duro e si presenta oggi in una nuova veste grazie alle tante collaborazioni sul territorio ( Sindaco, pro loco, protezione civile )e alla scelta della coinvolgente musicalità dello swing. L’interessante esperimento di educazione musicale sociale guidato da Maria Libera Schiano (presidente dell’associazione) e diretto dalla prof. Diana Schiano ha debuttato a La Playa lounge bar a Monte di Procida lo scorso 29 luglio: Coriste e coristi di ogni età e professione, accompagnati dal giovanissimo promettente pianista prossimo alla laurea Simone Vitiello, si sono esibiti regalando al pubblico una bella serata musicale ed allegra. La corale, come da obiettivo prefissato, raccoglie persone di ogni età ed estrazione sociale con la passione per il canto e con l’intento comune di educare la voce, fare concerti e divertirsi. Iscritta regolarmente presso il comune di Monte di Procida, gode del patrocinio morale. I prossimi appuntamenti estivi saranno il 12 agosto a scuola Montegrillo (Monte di Procida) per la cerimonia di chiusura dei campi estivi e il 4 settembre a Bacoli, ospiti di Padre Carmine della chiesa di Sant’Anna.