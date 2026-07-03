Oltre 200mila euro di debiti con il comune: sgomberato il campo della Puteolana di Fiore – LE FOTO

POZZUOLI – Chiusa la storica sede della Puteolana 1909 della famiglia Fiore. Nella giornata di ieri la Polizia Municipale di Pozzuoli ha eseguito un’ordinanza di sgombero dei locali e del campo da gioco al Rione di Toiano in seguito al mancato pagamento dei canoni da parte della società. Si tratta di un debito di oltre 200mila euro maturato nel corso degli anni, relativo ai canoni di fitto non versati nelle casse del comune di Pozzuoli. Inoltre la società gestita da Gennaro Fiore avrebbe effettuato una serie di opere non autorizzate: l’ultima, in ordine di tempo, è stata la realizzazione del nuovo manto erboso i cui scarti sono poi stati smaltiti nei giardinetti pubblici nei pressi della sede sgomberata. Smaltimento illecito che ha fatto scattare una denuncia penale oltre al sequestro dell’intera area.

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