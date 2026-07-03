POZZUOLI/ Il PD lascia la conferenza dei capigruppo, Figliolia accusa: «Maggioranza spaccata, Monterusciello aspetta ancora»

POZZUOLI – «La Conferenza dei Capigruppo convocata oggi per proseguire il confronto sulla delicata vicenda di Monterusciello avrebbe dovuto rappresentare un momento di lavoro e di approfondimento nell’interesse dei cittadini. Invece, il Partito Democratico ha scelto di abbandonare i lavori, dimostrando una grave mancanza di rispetto nei confronti della città, dei cittadini di Monterusciello e della stessa Conferenza dei Capigruppo, sede istituzionale deputata al confronto.» È quanto fa sapere il consigliere comunale di opposizione Enzo Figliolia dopo l’uscita dalla stanza dei consiglieri del PD «Abbiamo proseguito i lavori, chiedendo che la questione di Monterusciello continui a essere oggetto di ulteriori confronti e approfondimenti, perché un tema così delicato merita risposte serie e concrete e non può essere ostaggio delle tensioni politiche della maggioranza. Quanto accaduto oggi – spiega Figliolia – rappresenta la conferma plastica di ciò che Pozzuoli vive ormai da quattro anni: una maggioranza divisa, incapace di garantire stabilità e di affrontare con determinazione le questioni più importanti per la città. Un quadro già emerso chiaramente nell’ultimo Consiglio comunale, quando la maggioranza è rimasta in aula con numeri esigui, evidenziando tutte le proprie difficoltà politiche. Per questo abbiamo chiesto chiarezza politica. I cittadini sono stanchi di assistere a continue beghe di palazzo mentre i problemi restano irrisolti. Monterusciello, così come l’intera città, ha bisogno di risposte, responsabilità e di un’amministrazione capace di governare, non di una maggioranza impegnata esclusivamente a risolvere i propri equilibri interni».