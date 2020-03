BACOLI – Una persona residente a Bacoli è risultata positiva al Coronavirus. Si tratta del terzo caso in città, conteggio che include anche il 60enne deceduto nei giorni scorsi. Il nuovo contagiato è in buone condizioni di salute -ha fatto sapere il sindaco Josi Della Ragione- “Dopo aver avuto febbre altra circa due settimane fa, da più di dieci giorni non ha sintomi. Ciò fa ben sperare per una pronta guarigione. La persona è in isolamento sanitario, e tutti coloro con cui ha avuto contatti sono in quarantena. E tenuti sotto controllo dal Servizio Epidemiologia e Prevenzione.”