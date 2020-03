QUARTO – Salgono a sette i casi di cittadini risultati positivi al tampone per l’esame da contagio da coronavisrus. Nella giornata di giovedì 26 marzo – così come comunicato dal sindaco Antonio Sabino, in costante contatto con il dipartimento epidemiologico dell’Asl Napoli 2 Nord – sono stati sei i test effettuati. Di questi, uno in più rispetto ai giorni scorsi è risultato contagiato da Covid-19.

“RISPETTO PER LA PRIVACY” – «Vi ricordo che per motivi di privacy non è possibile conoscere i nomi dei pazienti risultati positivi– sottolinea giustamente il primo cittadino – Ma vi assicuro che sono già state attivate tutte le misure per ricostruire il link epidemiologico, e le altre persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state messe in isolamento. Come sempre, vi terrò aggiornati su eventuali novità».