POZZUOLI/ Scossa di magnitudo 2.4 nel cuore nella notte: sciame sismico in corso

POZZUOLI – A partire dalle ore 3:38 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Al momento i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato in via preliminare 21 terremoti con magnitudo massima 2.4. La scossa più forte ha presentato come epicentro la zona di Pisciarelli a una profondità di 2 chilometri e 300 metri. L’evento sismico è stato avvertito in più parti della città di Pozzuoli.