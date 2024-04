Giovani Talenti Dance Festival – Spring Edition 2024 in scena al Palapartenope di Napoli

POZZUOLI – E’ sul nastro d’arrivo la XVIII Edizione del “Giovani Talenti Dance Festival 2024 – Spring Edition” diretta da Mena Capasso e Rosa Schiano, in scena al Palapartenope di Napoli il prossimo 28 aprile, organizzata dall’ASD Centro Studi Le Corsaire di Pozzuoli. Ennesima occasione per la città di Napoli di aprirsi al mondo intero, quello Tersicoreo in tutte le sue sfaccettature. Anche in questa Edizione le Direttrici artistiche ed organizzative hanno realizzato grandi cose per i circa ottocento talenti provenienti da tutta Italia. Tutto curato nei minimi particolari, con la conferma ed il consolidamento di quanto di buono fatto nel pregresso. Numerose le partnership internazionali, con Festival e Accademie prestigiosi sparsi per il mondo. Uno dei principali obbiettivi del Festival è, infatti, lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti attraverso l’implementazione delle opportunità formative e di crescita culturale. Oltre all’Etoile internazionale Raffaele Paganini, anche per questa Edizione Presidente, ci saranno in Giuria i Maestri di chiara fama Francesca Bernabini, Vincent Karl Von Hagen, Mauro Astolfi, Alekseji Canepa e Andrea Attila Felice. «Al di là degli ospiti che si sono sempre avvicendati a Napoli per il nostro evento – precisano le Direttrici – ci sentiamo sempre di più orgogliose per gli attestati di stima che ci giungono sempre più numerosi dagli addetti ai lavori, dai giovani talenti e dalla critica. L’obiettivo della nostra manifestazione è sempre stato quello di intercettare talenti e coreografie da premiare e valorizzare; quindi ci auguriamo anche quest’anno di raccogliere la giusta ricompensa dopo tanto lavoro fatto con passione e professionalità. Anche per questa Edizione, e ancor di più, abbiamo creato un ponte tra l’Italia e l’estero, sviluppando sinergie di primissimo piano con coreografi e professionisti provenienti da tutto il mondo ed il mondo della danza su tutto».