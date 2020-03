POZZUOLI – Mattinata all’insegna dell’attesa all’esterno dell’ufficio postale di Arco Felice. Oggi verranno pagate le pensioni per coloro che hanno un cognome che inizia con la C e la D. Nonostante l’invito di Poste Italiane di entrare negli uffici esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili, avendo cura dove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale e di mantenere la distanza di sicurezza, alle 8.30 del mattino ad Arco Felice si sono già registrate lunghe file. Quello a cui si assiste, al momento, complice anche la pioggia, è un vero e proprio assembramento.