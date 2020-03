RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Abbiamo un Caf a Monterusciello (via Saba, 81). Data l’emergenza, abbiamo chiuso come tutti del resto. Abbiamo attivato lo smart working con servizi WhatsApp, Msn, Facebook e servizio telefonico gratuiti per questa emergenza. Molti cittadini sono rimasti senza assistenza e volevamo offrire la nostra consulenza non solo ai nostri utenti, ma anche a tutti i cittadini che ne avessero bisogno. Questo è il nostro recapito: 345 1858858».