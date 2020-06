BACOLI – C’è un caso di Covid19 a Bacoli: il contagiato è un operatore medico, in isolamento domiciliare, non legato ad altri episodi di contagio già verificatesi in città. Attraverso l’Asl Napoli 2 Nord si sta provvedendo a monitorare, con tamponi, tutti le persone entrate in contatto con il caso positivo. “Invito ancora una volta tutti ad assumere atteggiamenti responsabili. Il distanziamento fisico è indispensabile. Le misure che sto adottando, non ultima quella sulle spiagge libere, sono esclusivamente volte a tutelare la salute di tutti. Chi se ne lamenta, pur comprensibilmente perché esasperato, non ha capito che il rischio contagio è ancora presente” ha detto il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.