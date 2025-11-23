Nuovo blackout, a Pozzuoli cittadini vanno a votare con le torce

POZZUOLI – Situazione surreale questa sera presso la scuola Giacinto Diano, dove si vota per le elezioni regionali della Campania. Per arrivare alle sezioni dalla 61 alla 65 il percorso è completamente al buio, con i cittadini costretti a recarsi nell’edificio utilizzando torce e luci dei cellulari. Una situazione che sta ostacolando il diritto fondamentale al voto e mettendo in difficoltà soprattutto anziani e persone con mobilità ridotta. A peggiorare la sisituazione c’è l’ingresso di via Solfatara chiuso, con indicazioni poco chiare e segnalazioni insufficienti: un vero e proprio calvario per chi, nonostante tutto, vuole esercitare il proprio diritto democratico. Scene surreali che non dovrebbero esistere in un Paese civile, soprattutto in un giorno così importante.

A cura di Luigi Borrone