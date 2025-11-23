Tre black out nel centro storico di Pozzuoli, la rabbia dei commercianti “Non ce la facciamo più”

POZZUOLI – «Tre blackout in tre giorni. Ennesimo frigorifero rotto. Ora, con tutta la buona volontà, mi spiegate un commerciante come c…. fa a sopravvivere in questa dannata cittá? Io credo che il fondo lo stiamo proprio scavando con le mani. Ok che le strade sono deserte e non c’é anima viva. Ok che c’é una incuria in centro che non conosce precedenti. Ok che ci sono lavori stradali interminabili. Ok che ci hanno tolto la cumana e siamo isolati da mesi e mesi. Ok che ci siamo rotti il c….. Adesso é troppo, siamo stanchi e l’amore e il divertimento si stanno spegnendo. Scusate il linguaggio, ma non ne possiamo piú.» È l’amaro sfogo di Valeria Vanacore, titolare di Polyphemos, enoformaggeria che si trovo nel centro di Pozzuoli alle prese con i continui blackout elettrici che stanno creando danni ai commercianti. Secondo quanto detto dal sindaco Gigi Manzoni due giorni fa, le interruzioni di energia elettrica sarebbero dovute alla manomissione, ad opera di ignoti, di un quadro elettrico alla Darsena.