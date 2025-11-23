Nell’ufficio elettorale di Bacoli spunta un santino del Pd durante il voto

BACOLI – Un santino del Partito Democratico con tanto di nome di una candidata donna. È quanto è stato scoperto (e fotografato) nell’ufficio elettorale del comune di Bacoli. La foto è stata scattata alle 14:13 di oggi, durante le operazioni di voto. La candidata, il cui nome è riportato come unica preferenza, non sarebbe coinvolta in prima persona.

IL SANTINO – Qualcuno, infatti, lo avrebbe messo in bella vista su una scrivania all’interno dell’ufficio dove si producono le schede elettorali. Ovviamente si tratta di una pratica vietata dalla legge, che non prevede assolutamente la presenza di materiale elettorale negli uffici comunali e nei seggi durante le operazioni di voto.