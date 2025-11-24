Luminarie e mercatini: al via il Natale a Bacoli

BACOLI – Luci natalizie e mercatini: Bacoli, anche quest’anno, rinnova il suo impegno verso un Natale ricco di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di bacolesi ed ospiti. Dopo l’accensione delle luci natalizie in villa comunale e i primi mercatini nell’ultimo weekend a Baia, a Piazza Rigatti, l’amministrazione ha organizzato un programma di 50 eventi con luci, concerti e spettacoli fino al giorno dell’Epifania. Il programma completo è in via di definizione, soprattutto per gli ospiti musicali che si esibiranno nei giorni a cavallo di Capodanno.

LUCI D’ARTISTA – Con un investimento di 120mila euro il Comune, quest’anno, ha deciso di aumentare la spesa per le luci natalizie in villa comunale. Il tema di quest’anno è la Disney, un villaggio incantato che sta rendendo felici i bambini. Sono in attesa di autorizzazione da parte degli enti sovracomunali, invece, le luci d’artista all’interno del Parco Vanvitelliano al Fusaro. Mentre ancora non si è capito se anche il centro storico sarà addobbato con le luminarie natalizie. Per i mercatini natalizi, i prossimi appuntamento sono nel prossimo weekend al Fusaro, in piazza Rossini; durante il ponte dell’Immacolata sul “Casale” di Cappella in collaborazione con Monte di Procida e a metà dicembre per una due giorni in villa comunale.