Nuovi fondi per le famiglie indigenti di Pozzuoli e Bacoli

POZZUOLI – Più fondi per le famiglie indigenti di Pozzuoli. Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che rivela un bonus aggiuntivo per chi è già censito dai Servizi Sociali. Nei prossimi giorni, oltre al pacco del Banco Alimentare, le famiglie riceveranno anche i buoni spesa. «Nessuno sarà lasciato solo, sono questi i momenti dove una comunità deve stringersi per il bene comune. Da quando ci siamo insediati ci siamo subito attivati per non lasciare in difficoltà i nostri concittadini, continueremo su questa strada, ci saremo sempre», dichiara il primo cittadino.

A BACOLI – Buone notizie anche a Bacoli, dove sono stati stanziati 90.000 per aiutare le famiglie più deboli. In questo modo sarà finanziata la card per il Natale. «Bacoli non dimentica i cittadini in difficoltà economica; nessuno deve essere lasciato indietro – dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Tutti hanno diritto a vivere in modo dignitoso; partiremo con la distribuzione nei prossimi giorni. Ci riusciamo grazie al grande sforzo fatto per tirare fuori il nostro Comune dal dissesto. Così, oggi, abbiamo sia i fondi per finanziare le Luci d’Artista ed i tanti eventi che offriamo alla comunità ed ai turisti, s sia i soldi per sostenere chi soffre».