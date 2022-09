POZZUOLI – Tante le star sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 come il famoso attore e personaggio televisivo Nunzio Bellino di Pozzuoli e il noto regista e sceneggiatore Giuseppe Cossentino che, in eleganti smoking color grigio scuro e blue notte, con merletti di pizzo francese e paillettes luminose, hanno sfilato sul tappeto rosso e catturato l’attenzione di fotografi delle riviste nazionali ed emittenti televisive. Guest star del format “Il Salotto delle Celebrità”, l’hospitality ideata dalla AG Agency Management di Alessandro Grifa, un format di intrattenimento per personaggi famosi e vip, sono stati accolti in un ambiente rilassante e informale per far vivere al meglio la permanenza in città e prepararli per gli eventi a cui sono invitati. Bellino e Cossentino hanno presentato il libro- fumetto “L’Uomo Elastico” intervistati da Emanuela Tittocchia. Nella graphic-novel il puteolano Nunzio Bellino, appunto “Elastic Man”, diventa un supereroe antibullismo che combatte ogni giorno contro una patologia rara, la Sindrome di Ehlers-Danlos.

VOCE AGLI INVISIBILI – Il testo sceneggiato da Cossentino diventa uno strumento contro ogni tipo di discriminazione, bullismo e violenza e che promuove l’inclusione educando alla diversità come unicità. «Ho realizzato un sogno: attraversare il Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia ed essere sotto i riflettori dei media di tutto il mondo è adrenalinico ed emozionante», racconta Cossentino. «Non riesco ancora a crederci – dice Bellino – l’obiettivo era portare a Venezia la mia patologia rara, mostrarla e dimostrare davanti alla stampa mondiale che la diversità non deve far paura. Per dare voce agli invisibili che non sono soli: per questo combatterò fin quando avrò vita».