BACOLI – Diecimila vaccini somministrati presso l’hub allestito nel parco Vanvitelliana di Bacoli. Lo rende noto il sindaco Josi Della Ragione in un post: «Abbiamo somministrato più di 10.000 vaccini al Parco Vanvitelliano di Bacoli. DIECIMILA. Uno sforzo enorme. Da oggi ci aiuterà anche Marzia Di Meo. Giovane dottoressa bacolese, volata via troppo presto. La famiglia ha difatti deciso di donare al centro vaccinale del Fusaro, il lettino medico che utilizzava, come biologa nutrizionista, presso il suo studio. È una storia dalle forti emozioni. Ringrazio Francesca, Rita, Gennaro. E ringrazio Marzia, che continuerà a guardarci dall’alto. Aiutando la sua comunità, con il camice bianco addosso. Un atto d’amore. Ciò che sta accadendo in questi mesi al Real Casino Borbonico è straordinario. Migliaia di cittadini bacolesi, montesi, flegrei. Migliaia di cittadini della provincia di Napoli. È il frutto del lavoro di squadra, che per la nostra città sta coordinando, con dedizione e sacrificio, il consigliere Mario Di Bonito. Asl, Comuni, Protezione Civile. E volontari. Tanti. E ci spiace per chi ha potuto vivere qualche disagio. Ma sappiate che ce la stiamo mettendo tutta. Sul fronte dei casi attualmente positivi, qui a Bacoli, siamo a quota 114. Monitoriamo ogni giorno. Sempre. Insieme, sconfiggeremo questa terribile pandemia. Forza.»