Notte di terrore a Bacoli, 38enne minaccia la moglie e lancia un coltello contro l’auto: arrestato

BACOLI – Notte di terrore a Bacoli: un 38enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli per il reato di maltrattamenti in famiglia. La vittima, moglie dell’uomo, era terrorizzata e si è presentata in caserma per raccontare ai militari cosa fosse accaduto poco prima. L’uomo – dallo scorso novembre – minacciava di morte la donna non accettando la fine della loro relazione. Minacce inviate alle vittima attraverso diversi “canali” social e che hanno raggiunto il culmine qualche ora prima che la donna corresse in caserma. Solo poche ore e quelle minacce virtuali si trasformano in realtà. L’uomo si è presentato sotto casa della donna che fortunatamente era appena entrata nell’auto dei propri amici che la stavano attendendo. Il 38enne era armato di due coltelli e ha iniziato a correre verso l’auto. La donna ha ripreso con il proprio smartphone quegli istanti terrificanti: 7 secondi di video che non lasciano scampo ad equivoci. L’auto ha ingranato la marcia per sfuggire ma l’uomo ha lanciato uno di quei coltelli contro il veicolo. Tra le urla dei presenti, l’arma si è conficcata nel lunotto posteriore, il vetro si è frantumato in mille pezzi e il coltello è caduto sul sedile. I carabinieri puteolani hanno raccolto tutti questi elementi e, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno raggiunto l’uomo che si era rintanato nella propria abitazione. Smartphone e coltelli sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato arrestato ed è in attesa di giudizio.