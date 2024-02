POZZUOLI/ Lucignano, il promesso consigliere conteso da maggioranza e opposizione

POZZUOLI – Non ha messo ancora piede in consiglio comunale ma già diversi “corteggiatori” Angelo Lucignano, il primo dei non eletti della lista civica “Figliolia per la Città” pronto alla surroga dopo i noti guai giudiziari dell’ex sindaco che al momento è stato sospeso dal Prefetto di Napoli. Lucignano in teoria dovrebbe sedere tra i banchi dell’opposizione ma, secondo rumors, sarebbe finito nelle mire di alcuni consiglieri di maggioranza che lo vorrebbero nei propri gruppi di appartenenza per aumentare il “peso specifico” nello scacchiere politico puteolano. Uomo di sinistra, che ha fatto una lunga trafila a partire dai DS per poi proseguire nel PD, Lucignano è oggi figura di spicco nonché fondatore del movimento politico “Persone PER” insieme all’ex segretario cittadino dem Antonio Tufano e a Stefania De Fraia (ex assessore alla cultura di Pozzuoli) e di cui fa parte proprio Figliolia.

I FLIRT – Lucignano troverà un’opposizione frastagliata dove, dopo l’uscita di scena dell’ex sindaco, in pochi stanno resistendo alle lusinghe della maggioranza. Sullo sfondo, inoltre, c’è la ricomposizione del Pd che potrebbe portare a un imbarazzante rimescolamento di consiglieri dopo una campagna elettorale che appena un anno e mezzo fa è stata contraddistinta da veleni e “tradimenti”. Insomma, alla vigilia di San Valentino, i flirt sono iniziati…