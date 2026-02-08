Non rispetta le norme antincendio: discoteca chiusa dai carabinieri

SANT’ANTIMO – Violazione della normativa sulla prevenzione degli incendi. E’ questo il reato contestato al titolare di una discoteca di Sant’Antimo, durante un’ispezione dei Carabinieri della compagnia di Giugliano, del NIL e personale dell’ASL Napoli 2 Nord. Da quanto emerso, il locale era privo di un impianto antincendio al piano superiore. Assente anche una figura deputata e istruita sulle normative anticendio. Rilevate alcune difformità catastali e anomali sulla normativa sanitaria e HACCP. Nessun lavoratore in nero dei 26 controllati.

Tutti i clienti sono stati fatti uscire prima della fine della serata. Sospesa l’attività.