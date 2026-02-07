Cane torturato, a Bacoli manifestazione con Francesco Borrelli e l’animalista Enrico Rizzi

BACOLI – Cittadini, volontari e animalisti si mobilitano contro la violenza sugli animali dopo i fatti avvenuti a Fusaro nei giorni scorsi, dove la povera Giulietta è stata massacrata e ridotta in fin di vita. Per giovedì 12 febbraio a Bacoli è in programma una manifestazione davanti al municipio. “Chiediamo giustizia per Giulietta” è lo slogan dell’evento a cui parteciperanno il noto animalista Enrico Rizzi e il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, il primo a denunciare il caso del cane meticcio legato e massacrato con calci e bastonate in un terreno agricolo.