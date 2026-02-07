«Ti sparo in una gamba» minaccia medico dell’INPS di Pozzuoli per ottenere il 100% di invalidità per la moglie

POZZUOLI – «Ti sparo in una gamba». E’ stata questa la minaccia che un 49enne di Bacoli ha rivolto a un medico dell’INPS di Pozzuoli, accusato di non aver voluto dare il 100% dell’invalidità alla moglie. L’uomo, dopo la visita con la quale era stata attribuita una percentuale pari ad ottanta, nei giorni successivi è tornato negli uffici di via Campana minacciando il medico «Ti sparo in una gamba cosi provi quello che tiene mia moglie». Il 49enne poco dopo è stato fermato sul posto dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che lo hanno denunciato a piede libero per minaccia aggravata.