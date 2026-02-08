Nasconde un panetto di hashish in casa: arrestato 21enne

GIUGLIANO – E’ finito in manette per droga. Quella che i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno trovato nella sua abitazione. Sequestrato un panetto da 75 grammi di hashish e diverse bustine della stessa sostanza. Nel verbale dei carabinieri anche un bilancino di precisione, un coltello e materiale per il confezionamento delle dosi. Marrone, 21enne giuglianese già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.