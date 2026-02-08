Cane massacrato a Bacoli, appello dei volontari “Chi sa parli. Basta omertà”

BACOLI – “Chi sa parli. Basta omertà”. È l’appello dei volontari che da tre giorni stanno facendo scudo intorno a Giulietta, la meticcia legata e massacrata a Bacoli. Una storia che ha fatto il giro d’Italia e che ha indignato tutti, dando vita a una maratona di solidarietà. In queste ore la Polizia Municipale e i Carabinieri sono al lavoro per risalire all’autore delle violenze. Secondo quanto ricostruito Giulietta è stata legata, picchiata e lasciata a terra in fin di vita in quanto “colpevole” di abbaiare perché aveva fame. Il cane, inoltre, avrebbe pagato a caro prezzo l’essere entrata in un pollaio alla ricerca di cibo, azzannando polli e galline. Il caso, come detto, ha sollevato una grande mobilitazione a tal punto che per giovedì è in programma, a Bacoli, una manifestazione organizzata dal noto animalista Enrico Rizzi e dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.